八旬婦路倒驚魂 士林警暖心攙扶護送返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局社子派出所長呂俊逸、警員林聖凱，115年1月3日擔服巡邏勤務時，接獲通報指出延平北路7段63巷口有一名老婦人跌坐路中，情況危急需要協助。

員警火速趕抵現場，見一名年約八旬的女性長輩無助地跌坐在馬路中央，當時車來人往，險象環生。呂等2員立即發揮警察「鐵漢柔情」的一面，趨前小心翼翼地將長輩攙扶至路旁安全處休息，並細心檢視其身體狀況，所幸老婦人意識清楚、無明顯外傷。經了解，長者為附近居民，午後外出散步時突感身體不適、體力不支才跌坐路上。經過短暫休息後雖已恢復正常，但考量近日天候溫差大，員警擔心長輩獨自返家途中恐再生波折，遂堅持護送渠平安返回住處附近。長輩對於員警在危急時刻即時伸出援手，並主動關懷照顧的暖心舉動，頻頻表達感謝之意，直呼警察真是人民最可靠的守護神。

士林分局呼籲：警察工作除維護治安與交通秩序外，亦秉持「為民服務」的初心，主動關懷弱勢與需要協助的民眾。面對高齡長者，員警更是展現出剛強制服下的溫柔心腸，持續守護市民生命安全，讓民眾感受到警察溫暖、貼心的一面。