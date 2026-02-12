八旬婦遭小貨車「切西瓜」撞擊身亡！嘉義路口奪命車禍驚悚畫面曝光
嘉義縣鹿草鄉重寮村日前發生一起嚴重車禍意外。根據警方調查，68歲林姓男子駕駛小貨車行經重寮國小旁巷子，準備左轉進入嘉35鄉道時，未等到路口中心處便提前左轉，俗稱「切西瓜」的違規行為，撞上正在穿越馬路的84歲林陳姓老婦人。
事發當時，林陳姓阿嬤正從重寮國小側穿越馬路要到對向，但未行走在行人穿越道上。當她已通過馬路雙黃線時，遭到違規左轉的小貨車撞擊。林男在車禍發生後，隨即將老婦人緊急送往嘉義長庚醫院進行搶救。
醫院方面表示，林陳姓老婦人到院前已失去意識，昏迷指數僅有3，醫療團隊立即為其插管並轉入加護病房觀察治療。儘管醫護人員全力搶救，老婦人仍因傷勢過重，於11日上午8時30分宣告不治身亡。警方在現場對林姓駕駛實施酒測，結果顯示並無酒駕情形。目前肇事原因仍在進一步調查釐清中，後續將依相關法規進行處理。
水上分局針對此事故特別呼籲所有用路人，駕駛車輛行經路口時，務必到達路口中央處再進行轉彎動作，不可提前左轉或右轉，避免所謂「切西瓜」的違規行為。同時也提醒駕駛人注意A柱可能造成的視線死角，在轉彎時應放慢車速，提高警覺。
警方表示，將加強該路段的交通違規取締工作，並持續宣導交通安全觀念，希望透過執法與教育雙管齊下，有效防制類似交通事故再度發生。此次事故再次提醒民眾，無論是駕駛或行人，都應遵守交通規則，共同維護道路安全。
生前做1事…84歲嬤捨棄斑馬線「踏上亡路」！肉身遭貨車切西瓜削死
年前憾事，團聚永遠少一個人！嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁，10日下午17時許發生嚴重車禍，84歲林陳老阿嬤疑似心想家就在對面，直接穿越馬路、沒走斑馬線，遭從巷子開出來的小貨車左轉逆向切西瓜撞飛，當場失去意識昏迷，隔天上午8時搶救無效死亡，萬萬沒料到生前歸心似箭，意外踏上亡路。
