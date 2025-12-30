八旬婦顧癱瘓兒51年忍痛悶殺 開庭想到兒就淚崩

今天（30）二審開庭，婦人淚灑法庭，趴在桌上頻頻啜泣，令人鼻酸。（圖／東森新聞）





台北一名8旬婦人照顧癱瘓兒子51年，兩年前確診新冠肺炎，當時認為無藥可醫，就怕自己離世了，沒有人照顧兒子，忍痛悶殺後跑到陽台痛哭。一審判她2年半，法官跟各界都紛紛建請總統特赦。今天（30）二審開庭，婦人淚灑法庭，趴在桌上頻頻啜泣，令人鼻酸。

開庭完，8旬婦人心情難以平復，眼淚一直在掉，戴著口罩難掩悲痛。她曾經照顧了癱瘓的兒子51年，兩年前怕自己先離世，兒子沒人照顧，她忍痛悶殺。一審法官判2年6個月有期徒刑，建請總統特赦，今日二審首度開庭，老婦人趴在桌上哭泣，淚灑法庭。

婦人辯護律師杜俊謙：「以這位媽媽來說，她可能是很盡責的母親，但她不是一個稱職的被告，就是說她對自己在法律上的權益，尤其在一審案發初期，她幾乎都沒有在幫自己做辯解，開庭過程中也沒有陳述，就是只有哭泣。」

辯護律師主張要改用「加工自殺罪」，而非殺人罪來判，因此提出上訴，但強調不是脫罪，是要還原真相。

案發當時疫情嚴峻，婦人確診新冠肺炎，一度被隔離在醫院，回家卻發現兒子也確診，當時認為無藥可醫，就怕自己先走，誰來照顧兒子，因此與兒子多次討論，犯案前還先幫兒子把臉洗乾淨。

婦人辯護律師杜俊謙：「（婦人兒子）他在感覺到生命即將被剝奪的時候，本能的還是會有一些反應，媽媽就按照之前公式，跟他說忍耐一下，1分鐘就好，然後他就把手放下，那按照這個陳述，其實是符合加工自殺罪。」

婦人的兒子從小臥床，無法自理，婦人細心照顧51年，兒子身上完全沒有褥瘡，但最後選擇忍痛悶殺，透露的是長照悲歌，各界建請總統特赦。

