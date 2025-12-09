八旬嬤誤信假檢警恐嚇收押 文山警方聯手銀行及時阻詐 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名王姓8旬老婦日前接獲一通自稱公務機關的人員表示，王婦身分遭盜用至銀行開戶，必須監管她的名下帳戶，且還須每日進行「安全回報」，並恐嚇王婦，如不交出提款卡配合監管，就會將她「收押」。王婦在恐懼下深信不疑，真的至銀行申辦提款卡準備交付，所幸行員察覺異狀立即通報，轄區警方也趕抵現場攔阻，成功阻止王婦帳戶遭詐騙提領。

文山一分局木柵派出所警方日前在執行巡邏勤務時，接獲銀行通報指稱，王婦疑似遭到詐騙，聲稱需辦理提款卡在旅遊時使用，因為情況相當可疑，需要警方到場協助了解。

警方到場後詢問王婦相關細節，但王婦卻對旅遊地點及時間說法反覆，警方進一步想協助她聯繫家屬時，她也拒絕提供家人資訊。警方察覺異狀，經過耐心詢問並溝通，王婦才將事情原委說出。

王婦表示，接獲一通自稱公務機關人員稱她的身分遭盜用至銀行開戶，必須監管她的名下帳戶，且還須每日與對方「安全回報」，對方還告訴王婦，如不交出提款卡配合監管，就會將她「收押」。她因擔心真的被關，所以才配合對方，不知道這詐騙，很謝謝銀行和警方的提醒。

警方呼籲，民眾切勿輕信陌生來電，公務機關絕不會要求交付提款卡、存摺或金錢監管，也不會以「司法調查」為由恐嚇收押，若接獲可疑訊息務必保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線或110諮詢求證，共同守護財產安全，遠離詐騙危害。

照片來源：翻攝畫面

