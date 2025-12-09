八旬嬤誤信假檢警恐嚇收押 文山警銀聯手破局

圖說：臺北市文山第一分局木柵派出所警員張祐齊、資深巡佐沈勝雄。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局木柵派出所資深巡佐沈勝雄、警員張祐齊日前擔服巡邏勤務時，接獲國泰世華銀行通報，指稱一名年近八旬的王姓婦人疑似遭詐騙，聲稱需辦理提款卡以供旅遊使用，情況相當可疑，遂請警方協助到場了解。

員警到場後詢問婦人相關旅遊事宜，惟王婦無法清楚答覆前往地點，說詞反覆；當警方進一步想協助聯繫家屬時，她也拒絕提供家人資訊。沈、張兩員察覺異狀，遂耐心詢問並溝通，經過一番勸說後，終於取得其信任。王婦透露，她於前一日接獲來電，對方自稱公務機關並表示其身分遭盜用至中國信託銀行開戶，必須監管其名下帳戶，並要求她每日進行「安全回報」以掌握行蹤。詐騙集團更恐嚇，如不交出提款卡配合監管，就會把她「收押」，王婦深信不疑，依指示前往銀行申辦提款卡準備交付，所幸行員察覺異狀立即通報，警方也及時趕抵現場攔阻，成功阻止王婦名下國泰世華帳戶遭詐騙提領，避免造成難以挽回的損失。

文山第一分局呼籲，民眾切勿輕信陌生來電，公務機關絕不會要求交付提款卡、存摺或金錢監管，也不會以「司法調查」為由恐嚇收押，若接獲可疑訊息務必保持冷靜，並可撥打 165 反詐騙專線或 110 諮詢求證，共同守護財產安全，遠離詐騙危害。