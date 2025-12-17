八旬富商與江柏樂妻曾談「爺孫戀」贈房產遭母狠斬戀情

江伯樂愛妻傳與富商王廣德有過「爺孫戀」。(圖／徐力剛攝)

命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，一家四口幸福模樣羨煞旁人，如今傳出曾與仙塔律師貼臉合照的富商王廣德，爆料與雯雯有過長達十年的「爺孫戀」，由於年齡差距過大，遭到女方母親反對，導致這段戀情無疾而終。

根據《鏡週刊》報導，高齡八十多歲的地產大亨王廣德，在飯局爆料命理專家江柏樂的妻子雯雯，正是自己愛情長跑十年的前女友，從女方還在念大學時，兩人就展開一段「爺孫戀」，把對方視為「真愛」的王廣德，還大方贈送天母房產，出手相當闊綽，不過因為年齡差距太大，遭到雯雯母親極力反對，甚至當面向王廣德攤牌：「你會願意自己女兒有這樣的感情嗎」。

廣告 廣告

命理師江柏樂曾受託斬斷老婆桃花。(圖／高政全攝)

雯雯的母親為了讓女兒徹底忘掉這段感情，透過朋友介紹命理師江柏樂作法斬桃花，成功讓雯雯對王廣德濃情轉淡，沒想到卻意外戀上江柏樂，兩人還互許終生，攜手走向下半輩子，戲劇性地轉折，絕對是王廣德始料未及。

江柏樂過去透露剛結婚時，為了成功拴住老婆雯雯的心，直接施展法術，成功讓她對自己死心塌地，還笑稱多年後依舊「性福」，可見成效頗佳，根據《壹蘋新聞網》報導，江柏樂表示完全不知道這件事情，甚至連王廣德是誰都不知道，對於老婆無端捲入此事，感到相當無奈。

王廣德曾贈送天母房產給江伯樂愛妻。(圖／王錦河攝)

更多中時新聞網報導

中職》8年1.5億 傳樂天端大約留林立

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘

金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉