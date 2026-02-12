八旬母忍痛悶死53歲癱瘓兒 過年前獲特赦

婦人擔心自己離世，兒子會沒人照顧，才忍痛將兒子悶死。（圖／東森新聞）





農曆年節前夕，曾引發社會關注的80歲老母親殺子命案，婦人「免刑不免罪」獲得特赦。因為這名婦人照顧癱瘓的兒子超過50年，2023年確診，擔心自己離世後兒子會沒人照顧，才忍痛將兒子悶死。一審兩度減刑，最終判2年6個月徒刑定讞，案件引起各界聲援之後，總統在今（12）日批示同意特赦。

2023年台北一名80歲老婦人，親手悶死癱瘓臥床53歲兒子被判刑，長照悲歌引起社會關注。如今農曆年前，總統批示同意特赦，免除發監執行。總統府一發布，今天下午北檢執行科主任檢察官到婦人家送特赦信證明書。

回顧整起案件，80歲婦人的兒子癱瘓在床，她細心照料超過50年，兒子身上沒有一點褥瘡。但在2023年4月，婦人確診新冠肺炎，兒子也同樣確診，想到自己年老，如果先離世，兒子將沒人照顧，心力交瘁，忍痛將兒子悶死。

婦人一審判2年6個月，法官建請總統特赦，家庭悲劇引起各界聲援。案件上訴二審，審理過程律師也聲請特赦，最終與府方聯繫撤回上訴。

婦人委任律師杜俊謙：「一個失去兒子的母親，她其實很難因為這件事情有什麼喜悅的表示。因為有人看見照顧小孩50幾年媽媽的心，所以我想她應該會覺得有點欣慰。」

總統府發聲明，表示綜合情節已沒有實際執行刑罰必要，總統在審慎考量案件，認為婦人雖然涉犯重大罪名，但長期照顧重擔下極端悲劇，情堪憫恕，決定採取免刑不免罪特赦方式，回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

婦人委任律師杜俊謙：「我國的案例少，法律上也有些爭議，所以處理很謹慎。因為這件事情，可能她的心情會好一點，也許看看能不能有點安享晚年的結果。」

農曆年前免除發監執行，八旬婦人心中的痛與無奈，只盼獲得一絲慰藉。

