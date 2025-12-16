八旬翁厚甲致嵌甲多年 醫院「專業足部護理」解決疼痛之苦

【健康醫療網／記者陳靖安報導】86 歲失智症王爺爺因雙足厚甲導致嵌甲，碰到指甲就劇痛，家屬多年不敢修剪，使問題惡化。今年8月住院期間接受奇美醫院「專業足部護理照護」，順利解除多年的疼痛，也讓家屬鬆了一口氣。

跨專業足部照護 守住高齡族群行動力

奇美醫院傷口暨足部魏秀慧護理師表示，隨著臺灣邁入超高齡社會，院方於 2025 年成立「專業足部護理照護」團隊，由醫師、足部與傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業成員組成，提供住院與門診個案全方位足部檢查、問題趾甲處置、糖尿病足預防與運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照服務。截至10月已累計 364 人次，協助長輩重拾行動自由。

冬季三大足部風險 循環差與龜裂提高跌倒率

復健護理師葉玲指出，冬季氣溫下降使長者血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、感覺遲鈍，容易出現傷口與感染，也會影響步態增加跌倒風險。研究顯示，跌倒為高齡者第二大意外死亡原因，而皮下組織流失、皮膚乾燥、角質增厚、循環變差等生理變化都是關鍵。若能規律進行足部與下肢肌力運動，可改善循環與感覺遲鈍，降低跌倒率。

冬季護足關鍵 保暖與每日檢查不可少

魏秀慧護理師提醒，冬天不只要暖身，更要「暖腳」。家屬應協助長輩挑選合適鞋款、觀察皮膚狀況、每日檢查雙腳，搭配正確保養與跨專業照護，能大幅降低冬季足部併發症風險，讓長者走得更穩更安心。

糖尿病足風險高 五年死亡率甚至勝過多癌別

護理部李穎俐督導表示，依2020年美國研究，糖尿病醫療費用中約三分之一與下肢照護相關。糖尿病足潰瘍者五年死亡率達30.5%，下截肢者46.2%，足踝上截肢者更達56.6%，均高於乳癌五年死亡率（9.0%），足見風險驚人。臺灣高齡族群屬糖尿病高風險，血糖控制不佳更提高足部併發症發生率，因此防治需前移至「一級預防與潰瘍緩解期」，規律足部檢查、良好血糖控制與專業足部護理，是避免截肢的核心策略。

