八旬翁墜谷 警民合力救出

新化警力、義消、里民合力搜救墜崖的失智老翁脫困。 （民眾提供）

記者黃文記∕新化報導

一名年逾八旬老翁日前在新化區大坑里住家附近走失，由於老翁患有失智症，出門未使用交通工具及未攜帶手機，家屬心急如焚，前往新化分局唪口派出所報案請求警方協尋，警方動員警義消及當地里民組成搜救小組展開大規模搜山行動，終於在當日傍晚前發現老翁受困於深達十公尺的溪崁下，合力救起送醫脫險。

警方於二十八日中午十二時許受理報案，隨即展開行動，搜救小組在荒野與樹林間持續搜索，終於在當日下午四時許，於新化區大坑里與龍崎區土崎里交界處，發現老翁受困於深達十公尺的溪崁下。

經初步查看，老翁疑似因失足不慎摔落，所幸身體尚稱硬朗，僅受輕微擦傷且意識清楚，無生命危險。