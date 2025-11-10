八旬翁忘車急報案！ 斗六警地毯式急搜 火速尋回愛車

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林斗六市區日前上演一場既焦急又溫暖的「尋車急案」。一名年近八旬的陳姓老翁，在載妻子前往醫院看診後，準備返家時完全想不起車輛停放位置，焦慮之下擔心車輛遭竊而報警求助。斗六派出所員警李卓君、陳元富獲報後，立即趕往現場，以車牌系統比對、環境特徵分析並啟動「同心圓搜尋法」，在醫院周邊的多條巷弄展開地毯式搜索，最終成功尋獲車輛，協助老翁解除深夜驚魂。

警方表示，陳姓老翁當日下午陪同妻子就醫，因掛號時間緊張，他在醫院周邊匆忙找到車位後便匆匆離開，專心陪同看診、領藥與等待流程。豈料兩人走出醫院準備返家時，卻完全想不起車輛停放位置。面對相似的街廓、昏暗的燈光，加上長時間身心疲憊，老翁愈找愈焦躁，甚至懷疑車子遭竊，只能在無助中撥打電話向警方求助。

廣告 廣告

員警抵達後，迅速安撫老翁緊張情緒，並開始評估可能線索。警方先透過車牌辨識系統查詢，證實車輛當天下午並未出現異常移動，排除被拖吊或遭竊的可能性。接著依據老翁模糊記憶、車輛顏色、停車方向、周邊地標等片段資訊，初步圈定可能停車區域。員警立刻以醫院為中心，規劃同心圓式逐步擴大的搜尋模式，以確保不放過任何可能位置。

搜索行動採「巡邏車＋徒步」雙線同步展開。警方沿醫院四周主要道路掃描後，再逐一深入較窄巷弄、昏暗路段及不易發現的停車格位置。許多巷口光線不足，員警藉由手電筒逐車比對，甚至進入民宅旁小型停車區確認車輛是否停靠。這段近似地毯式的搜索，一步一步縮小範圍，也讓老翁與家屬緩緩放下心中不安。

終於，警方在醫院後方一條隱密且不起眼的巷道邊，發現一輛與描述相符的小客車。確認車牌無誤後，員警立刻帶老翁到場。老翁遠遠看見車影時，原本緊繃的眉頭瞬間鬆開，心中大石終於落地。他激動向警方連聲道謝：「真的太感謝了，要不是你們，我根本找不到！」警方也提醒老翁未來務必留意停車位置、拍照或記下地標，以避免類似驚恐再發生。

斗六分局強調，高齡者在緊張、疲累或陌生環境下，容易因短暫失記而忘記停車位置，這類案件並不少見。警方呼籲民眾外出停車時可利用手機拍照、定位記錄或記下路牌地標，減少困擾。一旦面臨不確定或迷失方向的情況，都可立即向警方尋求協助。分局表示，警察不僅維護治安，更肩負民眾生活上的安心角色，將持續以專業、耐心與溫度守護市民。