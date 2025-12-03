八旬翁患病拒就醫 八德警苦口婆心成功勸治

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市八德區一名八旬李姓老翁，數月前因感冒遲遲未癒，進一步檢查後發現罹患血管瘤，但老翁因個人因素堅拒就醫，讓家屬相當擔憂，無奈之下只好報警求助。所幸警方耐心勸說，最終成功協助老翁前往就醫。

老翁罹患血管瘤不願就醫，家數心急如焚請員警前來勸說。（記者翻攝）

八德分局四維派出所日前接獲通報，巡佐吳權倫到場後，見老翁女兒神情焦急地在社區門口等待。李女向警方表示，自己是醫護人員，深知父親病情若未及時治療恐有生命危險，但老翁卻怎麼說都不願前往醫院，使家屬束手無策。

廣告 廣告

員警了解情況後，以同理心耐心開導，向老翁說明治療必要性及延誤恐帶來的風險，並不斷安撫其情緒。經多次耐心溝通，李翁終於點頭答應就醫。李女對警方的積極協助與關懷表達由衷感謝。

八德分局長鄭文銘提醒，警方秉持為民服務精神，在警力許可下會盡力協助民眾，但如遇緊急救護情況仍應優先撥打119，以確保獲得最即時、妥善的醫療處置。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光