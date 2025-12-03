八旬翁患病拒就醫 八德警苦口婆心成功勸治
【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市八德區一名八旬李姓老翁，數月前因感冒遲遲未癒，進一步檢查後發現罹患血管瘤，但老翁因個人因素堅拒就醫，讓家屬相當擔憂，無奈之下只好報警求助。所幸警方耐心勸說，最終成功協助老翁前往就醫。
八德分局四維派出所日前接獲通報，巡佐吳權倫到場後，見老翁女兒神情焦急地在社區門口等待。李女向警方表示，自己是醫護人員，深知父親病情若未及時治療恐有生命危險，但老翁卻怎麼說都不願前往醫院，使家屬束手無策。
員警了解情況後，以同理心耐心開導，向老翁說明治療必要性及延誤恐帶來的風險，並不斷安撫其情緒。經多次耐心溝通，李翁終於點頭答應就醫。李女對警方的積極協助與關懷表達由衷感謝。
八德分局長鄭文銘提醒，警方秉持為民服務精神，在警力許可下會盡力協助民眾，但如遇緊急救護情況仍應優先撥打119，以確保獲得最即時、妥善的醫療處置。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 27
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 86
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 13
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前 ・ 44
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 21 小時前 ・ 10
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 13
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 2
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
疑駕駛身體不適 公車突失控逆向直撞拖吊車 2駕駛一度受困
中部中心／綜合報導台中霧峰發生驚險事故！2日下午3點左右，一輛公車，失控衝到對向車道，撞擊一輛路過的拖吊車，及停放路邊的轎車，事故也導致，1名客運乘客受傷，拖吊車司機、公車駕駛一度受困！監視器拍下，一輛公車，突然偏移行車路線，接著衝上分隔島，似乎撞到什麼東西，周圍瞬間揚起大片塵土。公車橫卡在車道上，車頭撞上一台拖吊車，就連路邊臨停車輛，也沒被放過，三台車擠成一團，車頭全都撞得咪咪冒冒。公車突失控"逆向撞拖吊車" 兩車駕駛一度受困（圖／翻攝畫面）霧峰消防分隊小隊長何木聰：「公車原本是要往南行駛，後來逆向不知道什麼原因撞到對向，剛好拖吊車路過結果被撞擊，導致公車司機，拖吊車司機人員都受困，公車內有一名18歲男性受傷。」遭波及轎車車主：「很大聲好像氣爆一樣，車子是沒關係啦，車子撞壞就壞了啊，人最重要啦。」事發就在2日下午3點左右，台中市霧峰區，這台公車行經中正路時，駕駛疑似突然身體不適，才會衝到對向，撞擊路過的拖吊車，還波及到路邊停放的白色轎車，事故也導致，公車上1名乘客受傷，而客運及拖吊車駕駛，一度受困。"疑身體不適"公車直撞拖吊車 2駕駛1乘客受傷送醫（圖／民視新聞）拖吊車業者：「司機打給我啊，卡在車上打給我，說他被夾在車上，趕快過來幫他處理。」霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「本起事故致3人受傷，酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。」疑似是駕駛身體不適，才導致客運失控衝對向，所幸經過搶救，3名傷者，生命均無大礙。原文出處：公車突失控逆向對撞拖吊車 2駕駛一度受困 更多民視新聞報導恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
上人開示：醫護用生命走入生命 除病苦留甘甜
高齡化社會，椎間盤突出造成的坐骨神經痛，成為多數老年人長期困擾的病痛。早期的傳統手術，傷口大、住院時間長，常會讓病患打退堂鼓而不敢接受手術。不過、近年來的內視鏡椎間盤手術，大幅改進了傳統手術的缺點...大愛電視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話