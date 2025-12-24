八旬翁攝護腺癌骨轉移疼痛 高榮精準標靶治療助緩解

高榮核子醫學科主任諶鴻遠說明，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術。（記者黃福鎮攝）

80歲的李爺爺近期出現頻尿，原本以為只是年紀大老化，直到頻尿的症狀日益嚴重，才前往醫院就診。經檢查後發現PSA指數異常升高，確診為攝護腺癌，且病情已進展至骨轉移階段，伴隨而來的骨骼疼痛讓他坐立難安，嚴重影響日常起居。

在轉診至高榮醫療團隊評估，李爺爺接受了精準放射標靶治療。治療後，原本困擾的疼痛感獲得緩解，讓他能較舒適地坐臥與活動，生活品質在癌症轉移的病程中仍能維持一定水準，也減輕了家屬的照護壓力。

廣告 廣告

高榮團隊二十四日在萬豪酒店舉行「開啟轉移性攝護腺癌精準治療時代」記者會，外科部副部長林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致約有三成病友確診時已是晚期轉移。

他解釋，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3至5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」。這個階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。

隨著醫療進步，「精準放射標靶治療」的誕生，讓攝護腺癌進入精準治療的時代，也獲國內外重要治療指引最高證據等級的推薦。

高榮核子醫學科主任諶鴻遠進一步說明，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術。諶鴻遠解釋，治療第一步是先發出「信號彈」（PSMA正子攝影）。

根據臨床統計，近9成的攝護腺癌細胞都會表現PSMA抗原，這枚信號彈能精準地將這些藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」、看個清楚。確認目標後，醫師會再更換彈頭，發射威力強大的「魔術子彈」（放射性同位素）進行殲滅。

諶鴻遠 指出，這顆魔術子彈能釋放β射線進行近距離轟炸，臨床數據顯示，此療法有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低6成，整體死亡風險也降低近4成。

此外，由於魔術子彈射程短、火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛 ，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質 ，惟這項PSMA目前沒有健保給付。

高榮總醫院外科部部長余家政表示，高榮成立「核子醫學科同位素治療中心」，提供舒適的就醫環境與智慧輻射監控系統，致力於提供南部民眾高品質的癌症醫療服務。

他呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵。建議50歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。