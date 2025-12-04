八旬翁攝護腺肥大合併急性尿滯留 膀胱積存八百毫升尿液
記者毛莉／屏東報導
一名8旬老翁的膀胱內積存高達800cc尿液，經診斷為嚴重攝護腺肥大合併急性尿滯留，透過攝護腺刮除手術後，每次從廁所出來都笑得開懷。這名86歲的老翁，因長期下腹不適、排尿不順，前往屏東市寶建醫院就診，泌尿科醫師吳宗憲觸診發現腹部明顯隆起，經膀胱超音波檢查後，診斷為嚴重攝護腺肥大合併急性尿滯留，膀胱內積存的尿液竟高達800cc。
吳宗憲當下為老翁進行導尿，緩解不適後，安排攝護腺刮除手術；回診追蹤時，老翁開心的說，以前排尿時常需要站立許久，現在尿尿突然變得非常順暢、乾淨，家人也向醫師表達感謝。
吳宗憲表示，攝護腺肥大是熟齡男性的常見疾病，台灣50歲以上男性約有5成困擾，70歲以上盛行率更高達7至8成。攝護腺肥大不只影響生活品質，許多患者誤以為頻尿、夜尿只是老化現象而延誤就醫，嚴重時若引起尿滯留，可能導致膀胱功能受損，甚至影響腎功能，引發腎衰竭等嚴重症狀。
吳宗憲指出，現行攝護腺肥大治療方式多元，涵蓋藥物治療、傳統攝護腺刮除術與雷射手術等，其中，雷射手術在處理阻塞組織的同時可同步止血，手術時間相對較短、止血效果佳，也可降低術後出血風險。另外，寶建醫院也引進「攝護腺水蒸氣微創消融手術」，手術時間約10分鐘，透過水蒸氣精準注入攝護腺，使阻塞腺體組織逐漸消融並被身體吸收，同時保留尿道原有結構。最大特色是可於門診完成，免住院、當天即可返家，有助縮短恢復期，提升整體治療的舒適度與便利性。
吳宗憲提醒，若出現頻尿、急尿、夜尿、尿線變細、排尿無力、排尿斷續，或總覺得排不乾淨等下泌尿道症狀，切勿輕忽、也不要只當成「老了正常」，建議儘速至泌尿科門診評估，由專科醫師依個別狀況規劃治療，才能避免病情惡化，重拾良好生活品質。
86歲老翁嚴重攝護腺肥大引發急性尿滯留，寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲安排「攝護腺刮除手術」，讓老翁告別長期排尿不順的困擾。（記者毛莉翻攝）
