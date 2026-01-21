八旬翁狂騎14公里只為「幫返台孫女加菜」 烏日警民接力暖救援





台中一名89歲朱姓阿公，為了迎接從日本返台的孫女，日前上午獨自從西屯區住家騎著腳踏車前往北屯區水湳市場採買食材。不料採買完畢後突然迷失方向，一路往南狂騎了11公里，直到晚間體力不支，在烏日區興祥街路倒。所幸熱心民眾發現報案，烏日分局員警與救護人員及時趕到，成功幫助這位「超級阿公」平安返家。

臺中市政府警察局烏日分局烏日派出所於日前20時41分接獲報案，指稱在興祥街有民眾路倒。巡佐王瑞波、警員邱俊男火速趕抵現場，發現高齡89歲的朱姓阿公神情疲憊地倒臥路旁，阿公的腳踏車前後掛滿了豬、雞、魚、蔬果及餅乾等重達8公斤的食材。

面對員警關切，阿公露出靦腆的笑容，輕聲說道：「孫女從日本回來，我想幫她加菜，結果買完就不知怎麼回家了。」目擊民眾表示，阿公疑似因腳踏車載重過多、重心不穩而摔倒。員警查證身分後，發現家屬已通報協尋，立即將阿公送往烏日林新醫院治療並通知家屬。

朱阿公的女兒接獲通知後趕赴醫院，情緒激動表示，父親當天早上9時許就出門採買，準備迎接回台探親的孫女，平時中午前都會返家與母親用餐，但當天卻遲遲未歸。家屬曾前往水湳市場搜尋1個半小時未果，焦急萬分才向警方求助，沒想到在失蹤長達11小時後，父親竟然從西屯騎到北屯再騎到烏日，整整騎了14公里。家屬看著病床上平安無事的父親，對警察與熱心民眾的幫忙表達深深感謝。

臺中市政府警察局烏日分局分局長謝博賢表示，隨著高齡社會來臨，長者迷途情形日益增加，建議家屬可協助長輩配戴識別手鍊，或在長輩常使用的交通工具（如腳踏車、代步車）安裝定位追蹤器，並讓其隨身攜帶聯絡資訊。謝分局長也強調，家中有記憶力減退的長輩，外出時最好有親友陪同。若發現長輩走失，請第一時間報案，並提供長輩近照、穿著特徵及慣用語言，以利警方在黃金時間內尋回，讓長輩平安回家。

