▲八旬翁迷途受困臺19線分隔島，虎警「一指神功」助返家。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】虎尾分局褒忠分駐所日前接獲民眾報案，稱褒忠鄉省道臺19線路段，有一名高齡長者獨自坐在道路中央分隔島上，身旁車流如織、險象環生。

褒忠所警員傅裕鈞、林宏儒獲報後立即趕赴現場，發現該名老翁因體力透支顯得神情疲憊。考量省道車速極快，為確保長者安全，員警先行將其帶回所內休息，並主動提供熱食餐點供其充飢。

由於老翁身上未攜帶證件且言語表達不清，員警隨即聯繫分局偵查隊協助指紋比對。所幸老翁先前曾辦理「自願指紋捺印建檔」，透過科技協助，警方迅速確認其為居住在土庫鎮、高齡約80歲的張姓長者。

廣告 廣告

張翁家屬接獲通知趕往分駐所，見到長輩平安無事，激動地連聲致謝。家屬表示，老翁自清晨離家後便不知去向，家人雖萬分焦急，卻因誤信「失蹤須滿24小時才能報案」的傳言而遲遲不敢報警。最後，警方秉持服務熱忱，親自開車將老翁護送回土庫家中交由家人照顧。

虎尾分局呼籲，失蹤人口報案並無時間限制，家屬一旦發現家人走失，應立即撥打110或就近向派出所報案，以爭取黃金搜尋時間。此外，建議民眾可帶家中易走失長者至各分局偵查隊進行「指紋建檔」，當長輩不慎迷途時，警方能協助其在最短時間內找到回家的路。