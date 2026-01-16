八旬翁違規闖紅燈！警追上前攔查遭擦撞掛彩

員警不慎被撞倒在地，導致身體多處擦挫傷。（圖／東森新聞）





15號下午三點多，北市一名員警要攔查違規闖紅燈的轎車，沒想到卻被撞傷，導致他連人帶車倒地，身體多處擦挫傷。肇事的80歲老翁聲稱，因為當下太陽直射，看不清楚號誌才會違規，加上那時候車內音樂開得很大聲，才沒有注意到員警。

銀色轎車沿路直行，完全不顧一旁員警伸出手要求靠邊臨停，下一秒兩台車發生碰撞。駕駛見狀嚇壞，趕緊踩下煞車，但員警已經連人帶車摔倒在地。轎車左前方車頭留下擦撞痕跡，警用機車也因此受損。

事發在15號下午三點多，台北市北投區中央北路四段，也就是捷運忠義站附近。當時蘇姓員警眼尖發現對向轎車違規闖紅燈，因此迴轉之後追上前攔查，不慎被撞倒在地，導致身體多處擦挫傷。

肇事的80歲曾姓老翁，當時開車載著太太，要返回淡水住家，供稱當下太陽直射，沒有看清楚交通號誌，加上當時車內放音樂，才會沒有注意到員警。警方後續對他實施酒測，酒測值為0。對於釀成員警受傷，老翁深感抱歉，也強調不是故意的，但違規是事實，仍挨罰1800-5400元罰單，至於詳細的肇事責任，還有待釐清。

