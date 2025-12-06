八旬翁險遭保單陷阱詐三萬 南警服務到家揪甘心

警方前往鄭翁住處與其一一對照保險內容，進一步協助與保險公司求證。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

五日上午警三分局安順所接獲轄區一名八十歲的鄭姓老翁通報，稱剛接到保險公司人員來電，稱其保單權益有異，須立即更正程序並繳納三萬元費用。所長陳冠均聞言立即趕往鄭翁住所，一一核對保單並協助向保險公司確認求證，揭穿歹徒「保單陷阱」，警方服務到家精神也讓鄭翁備感暖心。

安順所轄多為住宅區且多為長者，安順所長陳冠均與警員陳柏宇五日接獲民眾來電，指稱突然接到保險公司來電，說自己保單有問題，要繳三萬元等，研判鄭姓老翁可能接獲詐騙電話，若放任不管恐擔心影響鄭翁權益、或是被騙走老本，二人也立即前往鄭翁住處當面協助「對保」。

警方現場一一核對鄭翁的保單內容，鄭翁指稱保險公司人員以「保單異動」為名要求匯款，初步研判來電內容與鄭翁保險項目不符，立即循線聯繫保險公司確認，經查保險內容無誤，當即告知鄭翁這是歹徒假冒的保險詐騙，鄭翁這才放心，特別感謝警方親自跑一趟協助，服務到家精神也讓鄭翁十分感動。

警三分局提醒，詐騙手法層出不窮，凡涉及「帳務異常」、「保單異動」、「需立即匯款」等情形，務必提高警覺、切勿依指示匯款。如有疑慮可撥打反詐專線一六五或通報一一０諮詢，以保證財產安全。