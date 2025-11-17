八旬翁雨中迷途 三重暖警溫馨助返家

《圖說》三重分局厚德派出所警員王姝宜與老先生及其家人合影。〈三重分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市三重分局厚德派出所警員王姝宜、施韋晴日前巡邏時，發現一名老先生獨自徘徊於三和路三段路邊，幸好熱心民眾及時將他帶到附近騎樓休息。立即上前關心並帶回派出所休息，及聯繫家屬，在兒女陪同下平安帶回家中。民眾對三重警迅速、耐心與貼心服務，一再表達讚賞

三重分局長黃國政表示，警察的工作不僅是維護治安，更希望透過細心關懷與即時協助，守護市民安全，傳遞社會溫度。此外，若家中有獨居長者，外出前應告知家人行蹤，以避免迷失或其他意外發生。

他說明事由指出，兩名員警同仁，經多方比對，老先生的身分終於確認。原來，他已年近八旬，只記得家中電話和位於蘆洲區的大概住址，卻忘了詳細位置。外出散步後，他想返回家中卻不慎迷失方向。

當時正值綿綿細雨，老先生衣著單薄又孤身一人，警員擔心他受寒，因此先將老先生帶回派出所休息，並立即聯繫家屬。最終，老先生的女兒與兒子順利抵達派出所，將父親平安帶回家中。