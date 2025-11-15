八旬老婦寒夜走失徬徨 板橋暖警即時協助平安返家

警方查驗老婦所持敬老悠遊卡，成功比對出其姓名及住居所後，主動駕車護送老婦返回鶯歌住處。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市歡樂耶誕城昨（14）日開城，人潮湧現，晚間19時許，板橋分局板橋派出所警員吳峰安、廖詩維擔服會場勤務期間，接獲民眾通報於新站與站前路口有迷失長者需協助。警方旋即趕抵現場，發現該名賴姓老婦（88歲）疑因重聽、行動緩慢且表達不清，獨自走失於人潮中，身上亦無攜帶行動電話與證件，無法確認身分及聯絡其家屬，所以先帶返派出所安置照護。

隨後，警方查驗老婦所持敬老悠遊卡，成功比對出其姓名及住居所。惟其家中無同住家屬可即刻前來接送，在低溫寒夜下，警方主動駕車護送老婦平安返回鶯歌住家，順利結束這場驚魂記。

板橋警分局呼籲，臺灣逐漸邁入高齡化社會，長者因視力、聽力及判斷力衰退，易發生迷失情形。長者外出時，家屬最好陪同，或給長者配戴識別證或在衣物上留聯絡方式，以利緊急時辨識及聯繫。民眾如發現迷失長者，請立即撥打110，由警方協助處置，共同守護市民生命安全。