八旬老婦徒步探親迷途，虎尾警暖心護送助團圓。(記者劉春生攝)

▲八旬老婦徒步探親迷途，虎尾警暖心護送助團圓。(記者劉春生攝)

虎尾分局虎尾派出所警員蔡羿婕、謝友源，日前執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱虎尾鎮興南里竹圍段有一名老婦人徘徊，疑似迷路。警方立即趕赴現場，成功協助長者平安返家。

兩名員警抵達後，發現張姓老婦人(八十六歲)因長途行走體力透支，神情顯得十分疲憊。經耐心詢問，得知老婦人居住於斗南鎮，當日獨自步行欲前往虎尾市區探視親戚，卻因不熟路況走錯方向，受困於虎尾鎮竹圍一帶。

廣告 廣告

考量老婦人年事已高且身體虛弱，員警在確認身分與住址後，決定直接駕駛巡邏車將其平安護送回府。正當家屬焦急萬分時，見到母親由警方護送返家，兒子激動地連聲致謝，感佩警方第一時間的熱心協助，避免了可能發生的意外。

虎尾分局也藉此提醒，家中如有長輩，應多留意其日常活動範圍，並可透過「愛心手鍊」或配戴定位器材等方式，多一份保障，少一份擔心。