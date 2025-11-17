八旬老婦悶死癱瘓兒 藍：建請賴清德特赦

▲國民黨團呼籲賴清德盡速特赦劉姓母親。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 一名台北市80歲劉姓老太太照顧癱瘓在床，且重度身心障礙的兒子超過50年，2023年其確診新冠肺炎，身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案，一審判刑2年半，法官罕見地在判決書中建請總統特赦，讓劉老太太免入獄。國民黨團今（17）日上午召開記者會，將以黨團全體委員名義，建請賴清德總統依《憲法》對刑事被告特赦，並要求衛福部好好檢討、勇敢面對，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。

國民黨團書記長羅智強表示，這劉老太太的兒子，在嬰兒時期罹患腦膜炎引發肺炎，再加上罹患小兒麻痺症，導致全身癱瘓在床。劉老太太不離不棄照顧兒子50年，同時還要照顧比他大10歲的丈夫。2023年確診新冠肺炎，由於她年事已高，不知兒子的未來該怎麼辦，於是在心力交瘁之下，悶死癱瘓50年的兒子。

羅智強提及，一審法官的判決書中寫道：「長年臥床的被害人，身形居然能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚也無褥瘡，就可以看見被告對這位50年患有重度身心障礙癱瘓在床的兒子，是用多麼大的愛心在照料。最後痛下殺手，中間的痛苦已經讓其餘生，都活在自責與傷痛當中，沒有什麼比這個更巨大的懲罰。」法官也特別寫道，「不管從應報還是一般預防、特別預防刑法目的來說，都沒有再對被告執行法院宣告之刑的必要，乃建請總統依《赦免法》對被告特赦。」

羅智強對總統府的回應感到些許遺憾，總統府說「等到司法程序結束後再議。」事實上，依據《赦免法》第三條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」法律沒有規定受罪刑宣告「確定」，才能夠特赦。換言之，並沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦。

羅智強呼籲賴清德總統，赦免，是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦，現在就能宣布，就不要讓老母親還要奔波法院，讓老母親再承受一次又一次的痛。羅智強提到，上周五國民黨團在黨團大會決議，一致以黨團名義，敦請呼籲賴清德總統能夠特赦劉老太太。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，近年來，台灣社會陸續發生長照悲歌的案件，無論是父母、子、配偶，不堪長期照顧的壓力之下，最後逼著手刃親人，每一起案件都是讓人傷心的悲劇。王鴻薇要政府思考，如何在司法上幫助這群受盡折磨苦難的人？以劉老太太的案件來說，賴清德總統是不是該悲天憫人？看看連一審法官在量刑判決書中，寫滿了感慨。此外在兩年前，一位手刃先生的老婦人，在二審時法官將刑度降為二年。

王鴻薇指出，難道我們只能靠法官的悲天憫人？在司法相關制度下，是無法救濟這些苦難的人。身為國家元首的賴清德總統，擁有特赦權，可以救劉老太太、救救長照悲歌下苦難的同胞。國民黨團在上周五決議聲援劉老太太，希望藉由社會高度討論之下，讓賴清德總統以悲天憫人的精神，不要只聲援綠委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷到這些真正需要幫助的人，請特赦80歲劉老太太。

國民黨立委陳菁徽表示，全天下的母親都深愛自己的孩子，甚至可以付出生命。這位劉老太太照顧重度身障兒子50年，身上連一點褥瘡都沒有，顯見是多麼細心、用心在兒子身上。老母親因想到自己餘日不多，無人再能照顧兒子，出此下策結束他的生命。陳菁徽說，身為衛環委員會委員，看到衛福部長石崇良也向總統喊話，希望總統特赦。

陳菁徽認為，石崇良身為衛福部長，可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能，讓政策變好。社會有社會的輿論，黨團也有黨團立場，認為應該要特赦，但部長不能躲在輿論的氛圍當中，卻隻字不提。「部長、衛福部未來應如何避免類似案件，難道又有類似的悲歌發生時，專責身障照護的部長，又只要跟著喊特赦，就沒自己的事了嗎?

陳菁徽指出，劉媽媽悶死照顧了50年的癱瘓兒子案，也讓我們認為社家署的施政有所失職、嚴重不當，監察院應該要介入調查。因社家署是專責落實「身心障礙者居家服務(辦理身體照顧服務、家務服務、友善訪視、送餐到家等居家服務)」、「身心障礙者家庭支持服務」、「機構式照顧」、「個別化專業服務」的中央機關，更是「身心障礙者權益保障法」的主管機關。但今天怎麼會發生劉媽媽悲歌案例後，至今卻仍看不到社家署，主動站出來有任何檢討？

陳菁徽續指，更別說，點進去社家署的官網，在社家署的業務簡介中，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」這樣一份綱領式的施政指導，竟然還是在2009年，也就是16年前所訂定的! 內容根本無法與時俱進。換句話說，社家署是帶著放任16年的施政時差，造成這場悲劇的背後元凶。陳菁徽強調，國民黨團一致呼籲賴清德總統特赦劉老太太，但希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以足夠說服國人的檢討，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。



