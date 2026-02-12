八旬老婦殺死重障兒遭判刑 賴清德批示特赦 免除發監執行

總統賴清德今天依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。這是賴總統上任後首次行使特赦權。總統府說，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年，在面臨年老力衰無力照料的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為此案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

台北地檢署表示，總統頒布特赦令後，法務部於下午3時許將特赦證明書送到北檢，主任檢察官梁光宗於下午4時許送達林劉龍子簽收，不予發監執行。

北市八旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。（中央社資料照）

總統府發布新聞稿指出，發言人郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙兒子，承擔照護責任逾50年。112年間，林劉龍子確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰，無力照料重障兒子的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。

郭雅慧說，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰的必要。

郭雅慧表示，賴總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對勞苦守護病兒的年邁老母親，採取「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

最後，郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。

台北地檢署今天也說明，台北地方法院判處林劉龍子有期徒刑2年6月，全案由林劉龍子提起上訴，檢察官未上訴，台灣高等法院審理期間，林劉龍子撤回上訴，全案確定。北檢於今年1月26日收受卷證，並於翌日分執行案件，尚未發監執行。

北檢表示，賴總統頒布特赦令後，法務部於今天下午3時許，派員將特赦證明書送達北檢，北檢立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收。

北檢表示，後續將依據總統特赦令及赦免法第3條前段規定，免除受赦免人林劉龍子刑之執行，不予發監執行。

