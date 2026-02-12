八旬老婦殺死重障兒遭判刑 賴清德批示特赦 免除發監執行
北檢已送達林劉龍子特赦證明書 不發監執行
總統賴清德今天依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。這是賴總統上任後首次行使特赦權。總統府說，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年，在面臨年老力衰無力照料的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為此案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。
台北地檢署表示，總統頒布特赦令後，法務部於下午3時許將特赦證明書送到北檢，主任檢察官梁光宗於下午4時許送達林劉龍子簽收，不予發監執行。
總統府發布新聞稿指出，發言人郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙兒子，承擔照護責任逾50年。112年間，林劉龍子確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰，無力照料重障兒子的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。
郭雅慧說，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰的必要。
郭雅慧表示，賴總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對勞苦守護病兒的年邁老母親，採取「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。
最後，郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。
台北地檢署今天也說明，台北地方法院判處林劉龍子有期徒刑2年6月，全案由林劉龍子提起上訴，檢察官未上訴，台灣高等法院審理期間，林劉龍子撤回上訴，全案確定。北檢於今年1月26日收受卷證，並於翌日分執行案件，尚未發監執行。
北檢表示，賴總統頒布特赦令後，法務部於今天下午3時許，派員將特赦證明書送達北檢，北檢立即由主任檢察官梁光宗於下午4時許將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收。
北檢表示，後續將依據總統特赦令及赦免法第3條前段規定，免除受赦免人林劉龍子刑之執行，不予發監執行。
8旬林劉龍子中華民國第55位赦免 5任總統他特赦最多人！名單一次看
八旬婦人林劉龍子長期照顧腦性麻痺兒50多年，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，將1萬元紅包塞嘴後悶殺兒子，法官在判決書建請總統特赦，總統賴清德2月12日批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行，成為中華民國史上第55位赦免人。《太報》整理中華民國史上共有五位總統執行特赦，赦免那些人?以及相關案情，讓讀者掌握。
8旬婦悶死癱兒！發監前收特赦書「讓小孩知媽媽沒罪」：可以放心了
八旬婦人林劉龍子長期照顧腦性麻痺兒50多年，因不堪照護壓力，用1萬元紅包塞嘴悶死癱兒，一審法官判2年半，但在判決書中喊話總統特赦。台北地檢署表示，林劉龍子於今年1/16自行撤回上訴，北檢於1/26收受確定判決，但尚未執行。檢方證實，總統頒布特赦令後，北檢執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點已親自將特赦證明書送達給當事人簽收，未來確定不會發監執行。
8旬老婦獲特赦！律師曝賴總統「一考量」早已低調關懷
社會中心／綜合報導8旬老婦林劉龍子民國112年因染重病，無力再照顧陪伴50年的腦麻癱瘓兒子，忍痛將兒子以枕頭蓋住頭部悶死，日前遭判刑定讞，各界相繼呼籲予以特赦，12日賴清德總統批示以「免刑不免罪」方式同意特赦，免除發監執行。對此，林劉龍子的委任律師杜俊謙在臉書透露原因「總統早已低調關懷」。
照顧50年悶死腦麻兒！賴清德農曆年前特赦8旬婦人 免除發監執行
八旬婦人林劉龍子長期照顧腦性麻痺兒50多年，因不堪照護壓力將兒子悶死，引起社會高度關注，法官在判決書建請總統特赦。總統賴清德今（2/12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行，值得注意的是，時間選在農曆年前家戶團圓之際完成相關處理，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓老母親能安心過年。
嬤獲特赦僅說謝謝 仍覺自己有罪
80多歲婦人林劉龍子照顧癱瘓兒子50年，在民國112年因感染新冠肺炎，在心力交瘁之下，讓兒子嘴塞紅包窒息死亡。案經法院審理判刑2年6個月。賴清德總統12日發布特赦令，免除發監執行。其委任律師杜俊謙說，林劉龍子在得知消息後，只說了「謝謝、謝謝」後便沉默不語，彷彿陷入悲傷當中，「因為她認為自己還是做錯事」。
悶殺癱兒獲特赦！8旬婦親回「很感謝總統」：讓孩子知道媽媽沒罪了
即時中心／高睿鴻報導2023年5月12日清晨，北市松山區發生一樁震驚全國的人倫悲劇，八旬婦人林劉龍子，因長年照顧當時53歲、患有極重度身心障礙及終身癱瘓，致生活完全無法自理、需長期照護的兒子，最終不堪身心負荷，在心力交瘁的情況下悶殺對方。她後來因此遭判2年6月徒刑，但由於案件情況值得同情、亦讓人關注到，社會制度本身存在問題，總統賴清德今（12）日決定依循人道立場，批示特赦；而林劉龍子也表示，真的很謝謝總統。
