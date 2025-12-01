八旬老婦走失迷路 暖警關懷協助返家

圖說：基隆市警察局第一分局延平街派出所警員陳建飛、實務訓練員警呂正勤。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局延平街派出所於114年11月30日下午，見一年邁長者在派出所外徘徊，且其有行動不便之情形，警員陳建飛、實務訓練員警呂正勤見狀立即上前協助。

經警方瞭解，該名婦人當日獨自走出家門，因忘記返家路線，故在派出所外徘徊，經兩員耐心安撫婦人情緒，同時詢問其身分資料後，得知其已高齡81歲又患有失智症狀，隨後查詢確認婦人現住所後，便主動載婦人返回住處，婦人在平安抵達家門時，心中既感動又感激，頻頻向警方表達謝意。

廣告 廣告

警方呼籲，家中若有年長或失智之親人，家屬應避免讓其單獨外出，並可替長者配戴防走失手環或識別證件，若其不慎走失時能及早尋獲。同時提醒民眾，在外如發現疑似迷途的長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全。