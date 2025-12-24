八旬老翁外出撞破頭 基警即時救援護送醫

圖說：基隆市警察局第二分局八斗子分駐所長陳志峰、警員黃映儒。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局八斗子分駐所長陳志峰、警員黃映儒，22日晚間巡邏時，行經新豐街一帶社區前時，被路旁民眾攔下，上前查看方發現係吳姓老翁外出倒垃圾時不慎跌倒，導致頭部流血受傷。

警方立即關心老翁傷勢，所幸老翁意識清楚、對談流暢，並循著老翁所說的地址前往，將現場狀況告知老翁兒子，老翁兒子也隨即趕抵現場，並陪同老翁就醫。因正逢下班車潮，路上交通壅塞，所以警方也在救護車抵達時，在場疏導交通。所幸處置即時，老翁無生命危險。

第二分局呼籲，家中若有長輩，應避免讓其單獨外出，適時關心彼此的近況，若身體出現異常或遇緊急狀況，皆可撥打110或119報案專線。