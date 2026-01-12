八旬老翁搭捷運手扶梯不慎跌倒 板橋警大實習生即時協助

板橋警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

昨（11）日下午15時許，新北市板橋捷運站人潮眾多，一名八旬老翁在往高鐵方向行走時，搭乘手扶梯不慎跌倒，所幸板橋警分局板橋派出所所長張清翔、警大實習生林易揚在捷運站體內巡邏、守望時發現，上前疏散人群，避免衍生推擠踩踏的危機現象，同時有熱心民眾主動按壓緊急停止按鈕停止手扶梯運轉，即刻守護旅客安全，更有人協助搬運行李、攙扶老翁至安全處。

板橋警分局呼籲，搭乘大眾交通運輸時，如遇擁擠人潮，應注意腳步及前後左右的人潮，以避免發生跌倒或踩踏事件，尤其長者更應特別注意。另提醒民眾於公共場所遭遇緊急狀況事件，請立即撥打110，由警方協助處置，共同守護市民生命安全。