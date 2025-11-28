八旬老翁負氣離家 鋼鐵警寒冬中送暖

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前清晨時分一名年逾八十歲老人家，在攝氏十幾度低溫下，獨自一人穿著單薄且瑟瑟發抖走進和平東路派出所內，員警陳浩禎、陳思宏見狀立即趨前關懷，並準備厚外套及遞上熱茶暖身，待身體狀況恢復後再詢問其需要何種協助。

備勤員警陳浩禎與老翁初步交談過程中，發現該名老翁患有嚴重重聽，且疑似有失智傾向，增加對話難度，藉由老翁身上攜帶之證件及外型特徵確認身分後，便聯繫其家屬至所，據了解老翁因與兒子有口角糾紛而負氣離家，卻不知周遭地址迷失了方向，警方這通電話猶如雪中送炭般，家屬終於肯放下心中的大石頭並對警方積極之態度頻頻感謝，另見陳姓員警在如此寒冷之氣溫下仍穿著短袖深感佩服，笑稱「員警像鋼鐵人一樣強壯」，使人感到安心。

大安分局呼籲，若您自身或者周遭親友有任何需要協助之部分，可撥打110 報案專線或者1999通報相關單位，二十四小時不打烊，您需要時我們都在，警察以成為您黑暗中的一盞明燈為榮。