八旬老翁迷途街頭 中正一警眼明手快助父子平安重聚

圖說：臺北市中正第一分局介壽路派出所警員曾偉銓。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局介壽路派出所於日前傍晚接獲民眾報案，指稱在臺北市中正區中華路一段與貴陽街一段路口，有一名疑似迷途的老翁獨自徘徊，神情焦急迷惘。熱心民眾擔心其安全，立即通知警方到場協助。

介壽派出所警員曾偉銓獲報後迅速抵達現場，發現徐姓老翁已年逾八十，疑似因失智症狀而無法清楚表達身分與返家路徑。曾員先將老翁帶返派出所休息安置，並積極查找聯絡方式。隨後成功聯繫上老翁家屬，其兒子聞訊後立即趕赴派出所，將老父親平安接回。家屬對警方耐心照護與迅速處置深表感謝。

中正第一分局提醒，家中若有高齡或失智長者，應隨時留意外出狀況，並建議配戴身分辨識飾品或手環，以利迷失時能第一時間獲得協助，守護返家安全，共同預防遺憾事件發生。