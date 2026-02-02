八旬老翁陷「黃昏之戀」險遭網戀詐騙 銀行員機警及時阻止

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中一名八旬老翁在網路上結識女網友，雙方互稱「親愛的」，逐漸陷入愛情旋渦。不料女方以母親急需醫療費用為由要求借錢，老翁甚至打算匯出僅存的4萬元積蓄。所幸銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場勸阻，才及時阻止詐騙發生。

台中市清水區一名老翁於1月27日前往當地銀行欲匯款4萬元。行員主動關心匯款用途時，老翁表示款項是要匯給「網路認識的女網友母親」作為急需的醫療費用。行員聽聞後察覺情況可疑，認為符合常見詐騙手法，隨即通報警方到場協助。

警方進一步了解後發現，老翁約一個月前透過網路認識該名女網友，對方每天噓寒問暖，自稱家中曾遭火災，生活困苦。隨後又表示母親罹患癌症急需開刀，需籌措30萬元醫療費。老翁不忍對方處境艱難，儘管身上僅剩4萬元，仍打算全數匯出。

數日後，女網友再次催促，聲稱「錢已籌到但還差4萬元」，老翁便立刻前往銀行準備匯款。警方到場後，立即指出這是典型的「網戀詐騙」手法，經耐心勸說，老翁才驚覺自己險些受騙。

清水警分局長鄭鴻文提醒，春節將近，詐騙集團常趁民眾手頭較為寬裕時加強行騙，尤其透過網路交友培養感情後再開口要錢，更容易讓人失去判斷力。警方呼籲民眾提高警覺，凡遇到金錢請求務必多方查證，避免落入詐騙陷阱。

