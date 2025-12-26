八旬老翁「忘換照」騎車遭重罰1.2萬元 法官揪關鍵瑕疵判他免賠

一名八旬老翁騎士違規被查出駕照註銷未及時換照，挨罰1萬2千元，但法官查出主管機關註銷駕駛過程有瑕疵，判決免罰，圖為示意圖。（本刊資料照）

年滿75歲的汽機車駕駛人，依規定需要換照。不過，台北市一名八旬黃姓騎士未及時換照，騎車外出違規遭警方攔查，因駕照早已遭註銷，被開出1萬2千元罰單。老翁不服提起行政訴訟抗罰，法官檢視則發現，本案關鍵不在於騎士當天有沒有違規，而是主管機關先前記點註銷駕照有重大瑕疵，因此，判決老翁勝訴，撤銷原處分。

老翁提起訴訟抗罰1萬2千元的理由為何？

根據現行法規，汽機車駕駛人年滿75歲必須換發駕照，且每3年須重新換發駕照。判決指出，逾80歲的黃姓老翁今年中騎乘普通輕型機車行經台北街頭，因轉彎未打方向燈遭警方攔查。警方發現，黃姓老翁的普通重型機車駕照早已被註銷，依「道路交通管理處罰條例」開罰1萬2千元，並移送台北市交通事件裁決所裁處。

老翁不服提起行政訟訴，他向法官表示，因為年紀大未注意換照期限，平常也很少騎車，當天是臨時有事急著出門才騎車，並不是故意要違規，請求撤銷罰單。

法官為什麼判決老翁勝訴？

據了解，老翁是2010年因為交通違規遭記點，又因為年滿75歲，監理所寄發換照通知，但老翁未依規定期限辦理換照，因此遭註銷駕照。但法官檢視證據發現，違規記點必須作成正式裁決書送達當事人，才有法律效力，主管機關只收取罰鍰，未依規定記點，因此，記點處分並不存在。

法官認為，本案關鍵不在今年中老翁騎士有沒有違規，而是「駕照註銷的法律基礎是否成立」，既然違規記點沒有法律效力，換照程序就是建立在不存在的記點處罰上，後續警方和交通裁決所再以「駕照已遭註銷仍駕車」為由開罰，於法有違，因此採信原告黃姓老翁的說法，撤銷1萬2千元罰單的處分，判決黃男勝訴。

