八旬長者罹患罕見「類澱粉沉著症」 微創導管手術成功改善病況

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】八十多歲的長者，因罹患罕見的「類澱粉沉著症」，導致心臟肥厚與功能衰竭，並合併嚴重的二尖瓣逆流。病人長期反覆住院，出現明顯喘促與心包膜積水等症狀。大林慈濟醫院心臟內科簡振宇醫師指出，心臟類澱粉沉著症是一種浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損壞，並影響其功能，為罕見疾病，但症狀沒有特異性，診斷不易，以往沒有藥物可以治療，不受重視，且預後不佳，所幸如今已有新藥，醫療團隊成功向健保署申請藥物進行治療。

高齡手術風險高 改採微創導管治療

簡振宇醫師說明，由於患者體力虛弱，傳統開胸手術風險過高，加上本身又患有類澱粉沉著心肌病變，即使進行藥物治療，仍是預後不佳的疾病。醫療團隊轉而評估採用經導管方式處理逆流問題。經與家屬討論後，家屬同意嘗試自費「微創導管二尖瓣夾合術」，術前沙盤推演與縝密的規劃，團隊合作順利完成高難度經導管二尖瓣夾合術。

微創導管二尖瓣夾合術 不需開胸、不須讓心臟停跳

「微創導管二尖瓣夾合術」是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低逆流量。簡振宇醫師表示，這項技術最大的優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人接受更安全的治療選擇。

廣告 廣告

手術影像導引即時掌握 高齡患者術後恢復行走

在這次手術中，心臟內科陳祈池醫師擔任第一助手，確保手術過程安全順利。心臟內科李禎元醫師協助術中影像導引，即時掌握導管的角度與瓣膜結構，以經食道超音波即時提供心臟內部的清晰視角，協助完成每個關鍵動作。

手術完成後，病人的二尖瓣逆流明顯改善，術後精神、食慾與活動力皆有顯著提升。簡振宇醫師表示，病人的整體狀況明顯進步，能夠再次自行行走與進食，這對病人與團隊都是非常正向的回饋。高齡或高風險病人也可與醫師討論，選擇接受更多元的治療選項。

【延伸閱讀】

血壓藥得吃一輩子？微創導管手術一次性治療高血壓

不用頻繁往返醫院！微創導管植入＋居家腹膜透析 守住腎友生活品質



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67261

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw