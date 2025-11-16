八木勇征二度訪台辦見面會 挑戰臭豆腐前先擲筊許願

八木勇征16日二度在台舉行個人見面會。（LDH 愛夢悅提供）

日本男團FANTASTICS from放浪一族的成員「國寶級美男」八木勇征16日2度在台舉行個人見面會。他接受媒體訪問時透露，自己真的對臭豆腐印象太深刻，「工作人員已經替我準備好入口的了，但對我來說好像還是不行」，而這次見到比上次更多的粉絲來接機，他感動表示：「很多粉絲還跟我說歡迎回來，感覺像是另一個故鄉，很溫馨。」

八木勇征被拍到出現在龍山寺，他不好意思地說，「有許願擲筊，希望讓我吃臭豆腐時味道不要那麼臭」，沒想到似乎還是不太能接受，此外抵台當天就先吃了中式晚餐，食量不小的他吃完後不夠，還去了夜市吃滷肉飯、炸雞排、地瓜球以及芝麻湯圓等台灣美食，原本還想再吃麵線，但想想還是隔天再吃。

至於留下深刻印象的臭豆腐，他提到，想要推薦給成員佐藤大樹品嚐，「想看看他會有什麼反應」。而食量不小的他，運動量大，最近為了健身更增重8公斤，他自豪表示，這是健身以來最完美體態，提到最滿意的部位，他笑說：「背，是大家看了會想抱的背。」記者提議或許可以給粉絲抱看看，他隨即害羞說，可以考慮或許有機會來辦第3次見面會時能有這樣的福利。

今年即將結束，談到是否有未完成的目標，他表示，喜歡泡湯、三溫暖，但今年都沒時間去做這件事情，而記者告訴他下次可以來台灣泡溫泉，他立刻展現出興趣，說要和經紀人討論看看下次可不可以待久一點。

最後，他也感謝粉絲熱情迎接，「在機場有很多粉絲等我，甚至說歡迎回來，讓我感觸很深，感覺是打從心底在歡迎我，也因為這句話會把粉絲見面會做更好， 希望下次除了自己，可以和整團一起回到這個地方。」

