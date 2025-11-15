八木勇征來了！二度來台辦見面會 亞洲400名粉絲熱情接機

八木勇征15日下午抵達松山機場，與粉絲合照。（ COME ON JKSSP提供）

日本男團FANTASTICS成員八木勇征，16日將在Legacy TERA舉行粉絲見面會，15日他一身深色牛仔勁裝，抵達松山機場，現場超過400名粉絲到場熱情接機，他也親切與現場粉絲揮手致意，並依照安排與前來接機的粉絲大合照。

八木勇征一出現引發全場粉絲尖叫，機場大廳內除了大批台灣粉絲以外，還不少人有來自日本、韓國、香港等地，粉絲們親自製作手幅，讓八木勇征又驚又喜。

他去年4月首度在台開見面會之後第二度來台，這次粉絲見面會將會在明天登場。

