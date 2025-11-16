八木勇征健身增重8公斤！練出神級背肌 自豪：看了會想抱

日本「國寶級帥哥」八木勇征16日在台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會《YUSEI YAGI「Cross O'ver」2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI》，並透露為了戲劇拍攝需要，近期健身操肌增重8公斤，體態達到近年最完美狀態，更自信地表示最滿意背部肌肉線條，笑稱練出了「大家看到就會想抱的背」。

八木勇征16日在台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）

八木勇征15日抵台後特地前往龍山寺，透露許的願望其實是「吃臭豆腐的時候味道不要太臭」，連擲3次筊才獲得聖筊，前2次則是笑筊。

八木勇征坦言臭豆腐對他來說雖然「不好入口」，但他食量驚人，此次也吃了雞排、滷肉飯、地瓜球、芝麻湯圓等多樣小吃，還學會用中文說「我喜歡滷肉飯、炸雞排，不喜歡臭豆腐。」他表示台灣食物太好吃，每一樣都想嘗試，並開玩笑想把臭豆腐推薦給FANTASTICS from EXILE TRIBE團員佐藤大樹，因為「想看他吃下去的表情」。

八木勇征表示很喜歡台灣的美食。（圖／LDH 愛夢悅提供）

八木勇征自豪地說最近將背部肌肉鍛鍊得很好看，上午還特地花1個半小時健身。被問及是否會在見面會開放粉絲擁抱的福利，他害羞否認後接著說「第3次來台的見面會可以調查看看。」但笑稱如果要選擇的話，自己其實「比較想被抱。」

八木勇征透露近期健身增重8公斤，體態達到近年最完美狀態。（圖／LDH 愛夢悅提供）

最後八木勇征感性地向台灣粉絲道謝：「第2次來台辦見面會，聽到大家喊『歡迎回來』真的很感動，也希望下次可以跟團員再來台灣，帶來更多不一樣的表演。」認為台灣就像他的另一個故鄉一樣。

