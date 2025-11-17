八木勇征台北後台吃麵線：心都暖了 清唱「從從容容」笑翻全場

日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征睽違一年再度來到台北，於11月16日晚間在Legacy TERA舉辦《Cross O’ver》亞洲巡迴見面會台北站。當晚他不僅展現滿滿誠意，還意外清唱一段「從從容容 遊刃有餘」，標準發音引發現場粉絲一陣爆笑。

八木勇征演唱〈Lemon〉，現場氣氛超嗨。（圖／ LDH 愛夢悅 提供）

這是八木勇征第二次以個人身份來台，他從抵達機場開始就不斷與粉絲互動。見面會上播放了他造訪通化夜市的美食記錄，地瓜球、炸雞排、臭豆腐、滷肉飯及冰火湯圓樣樣不漏，但對於臭豆腐，他坦言：「不太適合我。」還認真表示：「臭豆腐攤前面的賣衣服攤位會不會染上味道。」

八木勇征台北站巡迴，誠意滿滿感動粉絲。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

為了這次見面會，八木勇征特別準備，事先搜尋台灣流行語，不僅脫口而出「從從容容 遊刃有餘」，還清唱一大段，發音之標準讓台灣粉絲驚喜連連。他也提到夜市美食之旅意猶未盡，許願下次挑戰蒸臭豆腐及豬血糕，並分享在後台吃到蚵仔麵線時的感受：「讓我心都暖了起來。」

八木勇征在見面會上展現好歌喉。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

見面會上，八木勇征準備了多達九首歌曲，包括翻唱米津玄師的〈Lemon〉及中島美嘉的〈雪之華〉。他提到與《美麗的他》共同演出的荻原利久，透露兩人最近一起唱KTV，因此選唱玉置浩二的〈不要走〉，並在最後一段用中文演唱，承諾下次會挑戰中文歌曲。

八木勇征承諾下次會挑戰中文歌曲。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

見面會尾聲播放了FANTASTICS成員的驚喜影片，八木勇征回應：「下次想一起站上舞台，也想帶他們去吃臭豆腐。」他更強調，下次一定會在更大更好的場所與成員一同表演，並與粉絲約定：「一定要等我們喔！」結束台北見面會後，他預計於週一離台，班機資訊未公開。

八木勇征突然脫口清唱「從從容容遊刃有餘」。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

此外，八木勇征的新戲《我推成為了上司：全速前進》目前正在friDay影音及KKTV等串流平台同步播出，持續受到關注。

八木勇征許願下次帶成員來台表演。（圖／LDH 愛夢悅 提供）

