八木勇征唱「從從容容」罵「沒出息」粉絲爽翻 選玉置浩二歌曲竟與《美麗的他》有關

日星八木勇征在見面會唱「從從容容游刃有餘」，讓粉絲超驚喜。（LDH提供）

日星八木勇征上周末第二度來台舉辦「CrossOver」粉絲見面會，一開場便以〈Got Boost？〉〈Yellow Yellow〉炒熱氣氛，看到滿場粉絲忍不住喊很想念大家；他分享前一晚逛通化夜市的趣事，包括被地瓜球燙到說不出話、挑戰臭豆腐卻「哀嚎吞不下去」、吃到跟臉一樣大的雞排、滷肉飯、冰火湯圓等；對吃臭豆腐面有難色的他甚至擔心旁邊商家賣的服飾會吸附臭豆腐味，逗得全場大笑。他還秀了一下最近台灣流行的「從從容容游刃有餘」，還即興清唱，唱到最後一句「沒出息」讓粉絲笑翻。

他在環節中重現《我推成為我上司 全速前進》的舞步，自唱自跳超有誠意，接著帶來〈Always by Your Side（いつも隣で）〉，透露這是8月上映電影《隔壁星光（暫譯）》的主題曲；又挑戰〈Sayonara Rainy Town（さよならレイニー・タウン）〉，坦言平常在團裡與颯太一起擔任主唱，一個人唱「換氣真的很難捏」。他也獻唱米津玄師的〈LEMON〉與中島美嘉〈雪之華〉，笑說唱別人的歌緊張得要命，但想挑戰更多大家熟悉的作品。最後驚喜選唱玉置浩二〈不要走〉，還特地加唱中文段落獻給粉絲。

八木勇征選唱玉置浩二〈不要走〉，表示是他與合作《美麗的他》荻原利久一起去唱KTV時，對方希望他唱的歌。（LDH提供）

談到未來心願，他再度提到想與FANTASTIC全員一起來台北，現場特別播放七名成員錄製的影片，約定一定會以團體身分站上更大的舞台。他也喊話：「請等我們全員到齊，我會帶成員逛夜市、吃臭豆腐。」他送出龍山寺與新富町的拍立得認證照，還說現場粉絲超「優秀」，連自己不知道的中文也會幫忙回答；抽到義大利粉絲時笑說只會一句義大利語的「好吃」。

八木勇征和粉絲約定之後逼定會和FANTASTIC成員一起來台見大家。（LDH提供）

見面會尾聲，他向來自馬來西亞、澳門、加拿大等地的粉絲深深鞠躬致謝，表示「我的夢想一直都是讓更多作品被大家喜歡，也希望能到更多地方與大家見面。」最後退場時，八木勇征可愛又帥氣地道別，他在舞台邊喊「呀達～～～愛你喔（日） 我愛你（中）」，在滿場尖叫中退場。

