八木勇征懂唱「從從容容遊刃有餘」 想帶FANTASTICS吃臭豆腐

八木勇征昨晚在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」亞洲巡迴見面會。LDH愛夢悅提供



日本男團「FANTASTICS from EXILE TRIBE」主唱八木勇征昨晚（11╱16）在Legacy TERA舉辦「Cross O'ver」亞洲巡迴見面會，睽違1年來台的他分享已先到夜市吃一輪美食，有備而來的他先搜尋最近流行語，脫口而出「從從容容遊刃有餘」，還清唱一大段，讓粉絲笑翻。

見面會上，八木勇征分享通化夜市的美食全紀錄，從地瓜球、炸雞排、臭豆腐、滷肉飯及冰火湯圓都吃得津津有味，但他坦承臭豆腐「不太適合我」，還擔心地說：「臭豆腐攤前面的賣衣服攤位會不會染上味道？」由於第1晚的美食之旅意猶未盡，他也許願下次要挑戰蒸的臭豆腐以及豬血糕，還透露在後台吃到了蚵仔麵線，「讓我心都暖了起來」。

八木勇征分享通化夜市的美食全紀錄。LDH愛夢悅提供

雖是粉絲見面會，但八木勇征很有誠意地準備9首歌曲，還翻唱米津玄師〈Lemon〉與中島美嘉〈雪之華〉，他也提到2個月前與合作《美麗的他》的荻原利久去唱KTV，因此選唱玉置浩二〈不要走〉，最後一段更用中文演唱，表示下次會努力挑戰中文歌。

見面會尾聲播放「FANTASTICS」成員的驚喜影片，八木勇征說：「下次想一起站上舞台，也想帶他們去吃臭豆腐。」強調下次一定在更大更好的場所，並喊話粉絲：「一定要等我們喔！」他的新戲《我推成為了上司：全速前進》也在friDay影音、KKTV等串流平台跟播中。

