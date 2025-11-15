EBC東森娛樂

八木勇征抵台吸400粉接機 「呆萌舉動」全被拍

記者 楊雅芸
日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征。（圖／COME ON JKSSP提供）
日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征。（圖／COME ON JKSSP提供）


日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征將於明（16日）在台灣舉辦個人粉絲見面會，今日下午也抵達松山機場，身穿深色牛仔套裝現身，掀起接機約400名粉絲激動不已。

八木勇征今日抵台，面對粉絲的熱情都一一揮手致意，開始拍照時候，還先將自己的包包夾在腳中間，並和每一個鏡頭打招呼。隨後，換定點和粉絲一起拍照時候，八木勇征邊走向粉絲邊揮手，結果差點直接走出去，還被工作人員喚回。

此次，八木勇征來台是為了自己第二次台灣粉絲見面會 《「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI》，即將於17:00在Legacy TERA和粉絲們相見歡，首次見面會是在去年4月6日。


