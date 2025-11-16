八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭
日本男團FANTASTICS from放浪一族成員、「國寶級美男」八木勇征16日2度在台舉行個人見面會。他受訪時透露真的對臭豆腐印象太深刻，「工作人員已經替我準備好入口的了，但對我來說好像還是不行」。這次見到比上次更多的粉絲熱情接機，他感動表示：「很多粉絲還跟我說歡迎回來，感覺像是另一個故鄉，很溫馨。希望下次可以和整團一起回到這個地方。」
八木勇征被拍到現身龍山寺，他不好意思地說，「有許願擲筊，希望讓我吃臭豆腐時味道不要那麼臭」，沒想到似乎還是不太能接受。他抵台當天就先吃了中式晚餐，還去夜市吃滷肉飯、炸雞排、地瓜球及芝麻湯圓等台灣美食，原本還想再吃麵線，但想想還是決定隔天再吃。
他想推薦臭豆腐給成員佐藤大樹品嘗，「想看看他會有什麼反應」。食量不小的他，運動量大，最近為了健身更增重8公斤，他自豪表示，這是健身以來最完美體態，提到最滿意的部位，他笑說：「背，是大家看了會想抱的背。」記者提議可以給粉絲抱看看，他害羞說，可以考慮來辦第3次見面會時有這樣的福利。
談到今年未完成目標，他表示，喜歡泡湯、三溫暖，但今年都沒時間去做這件事情，記者告訴他下次可以來台灣泡溫泉，他立刻展現出興趣，希望下次來台待久一點。
