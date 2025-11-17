八木勇征清唱「從從容容遊刃有餘」 夜市狂吃但臭豆腐「需要時間」

日本國寶級帥哥八木勇征來台舉辦見面會。圖／ LDH 愛夢悅

日本國寶級帥哥八木勇征二度來台，16日晚在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」見面會台北站，一現身就被粉絲喊「歡迎回來」。他抵達當晚立刻前往通化夜市，從地瓜球、雞排、滷肉飯、冰火湯圓都吃的讚不絕口，唯獨臭豆腐仍是瓶頸，還擔心「旁邊賣衣服的會不會染到味道」，讓現場笑聲不斷。

見面會上，他直接播放夜市紀錄片段，自曝後台還吃到蚵仔麵線，「讓心都暖起來」。他提前做功課，搜尋台灣流行語，當場脫口「從從容容遊刃有餘」，甚至清唱一大段，引發全場驚呼。他也許願下次挑戰蒸臭豆腐和豬血糕，讓大家期待值拉滿。

雖然是見面會，他準備多達九首歌，包括翻唱中島美嘉〈雪之華〉與米津玄師〈Lemon〉，還提到和《美麗的他》搭檔荻原利久最近去KTV，因此選唱〈不要走〉，最後一段更改用中文收尾，承諾未來挑戰中文歌。尾聲播放FANTASTICS成員驚喜影片，他說：「下次想一起站上舞台，也要帶他們去吃臭豆腐。」並向粉絲約定：「一定要等我們。」

八木勇征預計週一離台，班機不公開。新戲《我推成為了上司：全速前進》同步在friDay影音、KKTV播出。