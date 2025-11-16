八木勇征為健身增重8公斤 自豪背部肌「看了都會想要抱」

八木勇征自爆為健身增重8公斤。(LDH 愛夢悅)

日本男星八木勇征今（16日）二度在台舉辦見面會，昨一抵台就收到粉絲熱烈歡迎對他喊「歡迎回來」，讓他感動直呼：「台灣就像我的第二個家鄉。」

八木勇征昨吃完晚餐後抽空逛夜市，大啖滷肉飯、炸雞排、臭豆腐、地瓜球、芝麻湯圓等美食，自爆雖然平常食量就很大，但因為台灣美食真的太好吃，讓他每樣都想品嚐看看，本來想再吃麵線的他，還被工作人員制止，表示今天會再幫他準備。

不過，臭豆腐的味道對他而言仍是非常衝擊，笑說：「我有去龍山寺執筊，希望吃臭豆腐的時候不要這麼臭。」被問到如果要推薦臭豆腐給FANTASTICS from EXILE TRIBE哪位成員？他想了一下回答「佐藤大樹」，原因是好奇他吃到臭豆腐的表情。

見面會名稱取名「Cross O'ver」，被問到還想要挑戰的事？他透露為了健身特地增重8公斤，自認現在是最完美的體態，今天早上也花了一小時半健身，而他最自豪的部分則是背部，自信表示：「我現在的背部肌肉是看了就會想要抱的。」現場有記者順勢替粉絲爭取福利，問他晚上是否有機會送上「愛的被抱」，他賣關子說：「目前沒有，但是我會規劃一下，如果有第三次見面會，我想和粉絲討論，看他們希望是我抱他們還是我被他們抱。」

至於最想對粉絲說的話，他感性表示，這次的見面會是第二次，希望能跨越以往沒有做過的嘗試，「在機場有粉絲對我說『歡迎回來』，讓我感觸很深，感覺是打從心裡歡迎我隨時回來，今天我準備了很多首歌曲，希望下次不只是我，也能和團員們一起來。」





