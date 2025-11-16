八木勇征練壯8kg！自豪「這部位」：粉絲看到會想抱

日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征。（圖／LDH 愛夢悅提供）





日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征今（16日）在Legacy TERA舉辦《「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI》見面會，這也是他第二度來台舉辦個人見面會，面對約400名粉絲前去機場迎接，還對他說：「歡迎回來」，讓他覺得十分溫暖。

來台後有被偶遇去到龍山寺，被詢問到去寺廟有沒有祈求什麼時候，則幽默表示自己期許：「吃臭豆腐時不要聞到太重的味道」，而這次來台也成功挑戰臭豆腐，雖然吃還是需要勇氣，不過也笑說要推薦給團員佐藤大樹，「想看看對方吃下去時的表情。」此外，這次他在台也是享口福，還吃了滷肉飯、炸雞排、牛肉飯、地瓜球、湯圓等。

日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征為了新戲在進行體能訓練，已經增重了8公斤。（圖／LDH 愛夢悅提供）

近日八木勇征為了新戲在進行體能訓練，為了更角色符合外型，積極的健身，在受訪前也堅持了晨間訓練，一個月增重了約8公斤，也開心表示現在是他近年來最理想的體態，問及到最自豪的部位時候，則表示是「背部」，甚至表示：「粉絲看到後可能會忍不住想抱一抱。」

來到年末，被問到今年未完成的年度心願，則透露自己想要去到山裡或海邊的溫泉設施放鬆，而聽說台灣也有知名溫泉區，也表示如果有機會再來舉辦第三次見面會時候，希望能安排行程如果能留一週時間更好。

為了這次見面會，八木勇征也特別準備了中文和台語，也向粉絲表達謝意，「每次來都能感受到大家真摯又親切的支持。這次我也準備了新的歌曲與表演，希望將最好的樣貌呈現給大家。」他更透露，希望未來有機會能與整個團體一同來台，帶來更大型、更多元的舞台演出。



