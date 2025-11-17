八木勇征見面會跟上流行語！ 清唱「從從容容遊刃有餘」惹爆笑

【緯來新聞網】日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征有「國寶級帥哥」封號，他相隔一年再度現身台北，16日晚間在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」亞洲巡迴見面會台北站，除了抵達當晚就先到夜市吃一輪之外，更在見面會上跟上時事梗，清唱一段「從從容容遊刃有餘」，讓現場粉絲一陣爆笑。

八木勇征在台舉辦見會，與粉絲近距離互動。（圖／LDH 愛夢悅提供）

八木勇征二度以個人身份來台，從機場開始就飯撒沒停過，見面會上也放出他到通化夜市的美食全記錄影片，從地瓜球、炸雞排、臭豆腐、滷肉飯以及冰火湯圓，每一種都吃個精光。但他坦承臭豆腐依然是過不去的坎，表示「不太適合我」，還一臉認真擔心說道：「臭豆腐攤前面的賣衣服攤位會不會染上味道。」除了與粉絲互動外，他也準備多達9首歌曲獻給粉絲，包括翻唱米津玄師〈Lemon〉與中島美嘉〈雪之華〉，他也提到《美麗的他》共同演出的荻原利久，表示兩人最近去唱KTV，因此選唱玉置浩二〈不要走〉，最後一段更用中文演唱，表示下次會努力挑戰中文歌。



為了這次見面會，八木勇征還笑說有先搜尋最近流行語，除了脫口而出「從從容容遊刃有餘」，沒想到竟然還清唱一大段「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，發音標準程度完全超乎想像，現場台灣粉絲又驚又喜。由於第一晚的夜市美食之旅意猶未盡，他也許下下次要挑戰蒸的臭豆腐以及豬血糕的心願，還透露在後台也吃到了蚵仔麵線，形容「讓我心都暖了起來」。



見面會最後播放FANTASTICS成員的驚喜影片，他除了回應：「下次想一起站上舞台，也想帶他們去吃臭豆腐。」，更強調下次一定會在更大更好的場所，跟成員們一起來表演，跟現場粉絲許下「一定要等我們喔！」的約定。他的新戲《我推成為了上司：全速前進》也正在friDay影音、KKTV等串流平台跟播中。

八木勇征見面會上準備多首歌曲演出。（圖／LDH 愛夢悅提供）

八木勇征見面會上跟上流行語，清唱「從從容容遊刃有餘」。（圖／LDH 愛夢悅提供）

