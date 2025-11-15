八木勇征降臨松山機場展「國寶級」笑顏 超寵粉甜暈400人

八木勇征今先行抵台為明晚的見面會做準備。鄒保祥攝

被譽為「國寶級帥哥」的八木勇征今（15日）搭機抵台，為明天在Legacy TERA舉行的見面會做準備，今穿著一身牛仔勁裝來台的他，在松山機場已齊聚超過400名粉絲等著接駕，讓八木勇征興奮地與粉絲揮手、合照，盡情寵粉。

以BL劇《美麗的他》走紅的傲嬌男神八木勇征，還是「國民姐夫」AKIRA的師弟團FANTASTICS from EXILE TRIBE一員，這次再度來到台灣舉辦見面會，演歌雙棲的他， 吸引大票粉絲齊聚機場追星，還有來自日本、韓國的歌迷，人氣超旺。

八木勇征今天約在下午1點48分步入機場大廳，穿著深色牛仔勁裝亮相的他，一聽到粉絲爆棚的尖叫聲，立刻展開「國寶級」笑容，還親切地走向粉絲寵粉，讓現場歌迷超嗨，他也一路不停揮手、擺pose，直到搭上車都把握每分每秒寵粉。



