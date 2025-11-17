八木勇征驚喜清唱「從從容容遊刃有餘」 許願下次帶成員吃臭豆腐
日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征睽違一年再度現身台北，16日晚間在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」亞洲巡迴見面會台北站，除了抵達當晚就先到夜市吃一輪之外，見面會更是誠意大爆發，還意外清唱一段「從從容容遊刃有餘」，讓現場粉絲一陣爆笑。
二度以個人身分來台，八木勇征從機場開始就飯撒沒停過，見面會上更直接播放他到通化夜市的美食全記錄，從地瓜球、炸雞排、臭豆腐、滷肉飯以及冰火湯圓，每一種都吃個精光，但他坦承臭豆腐依然是過不去的坎，表示「不太適合我」，還一臉認真擔心說道：「臭豆腐攤前面的賣衣服攤位會不會染上味道。」
而為了這次見面會，八木勇征完全是有備而來，表示有先搜尋最近流行語，除了脫口而出「從從容容遊刃有餘」，沒想到竟然還清唱一大段，發音標準程度完全超乎想像，現場台灣粉絲又驚又喜。由於第一晚的夜市美食之旅意猶未盡，他也許下下次要挑戰蒸的臭豆腐以及豬血糕的心願，還透露在後台也吃到了蚵仔麵線，形容「讓我心都暖了起來」。
雖然是粉絲見面會，但八木勇征準備多達九首歌曲，其中還翻唱米津玄師〈Lemon〉與中島美嘉〈雪之華〉，他也提到《美麗的他》共同演出的荻原利久，表示兩人最近去唱KTV，因此選唱玉置浩二〈不要走〉，最後一段更用中文演唱，表示下次會努力挑戰中文歌。見面會最後播放FANTASTICS成員的驚喜影片，他除了回應：「下次想一起站上舞台，也想帶他們去吃臭豆腐。」更強調下次一定會在更大更好的場所，跟成員們一起來表演，跟現場粉絲許下「一定要等我們喔」的約定。
結束台北見面會後，八木勇征預計週一離台，班機不公開。而他的新戲《我推成為了上司：全速前進》也正在friDay影音、KKTV等串流平台同期跟播中。
八木勇征清唱（LDH 愛夢悅提供）
八木勇征為健身增重8公斤 自豪背部肌「看了都會想要抱」
AKIRA驚喜現身挺八木勇征笑認是保全 曝地震瞬間「他」哭了
八木勇征羞當「國寶級美男」 提前許下生日願望
