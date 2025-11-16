八木勇征「為臭豆腐」到龍山寺祈求 健身有成自爆「背部看了會想抱」

八木勇征去龍山寺竟然是為了臭豆腐。LDH 愛夢悅提供

日本人氣男星八木勇征16日再度登台，舉辦海外粉絲見面會「YUSEI YAGI ‘Cross O’ver’ 2nd ASIA FAN MEETING」台北場，從機場到會場一路粉絲簇擁，場面熱鬧非凡。會前接受媒體採訪，他一開口就用流利中文自我介紹：「我是八木勇征！」談到昨日抵台時目睹大批粉絲接機，他害羞地笑說：「人好像比上次還多，大家喊『歡迎回來』，感覺就像回家一樣溫暖。」

昨日他抽空造訪龍山寺許願，媒體好奇問他求了什麼，他搞笑回應：「希望吃臭豆腐時不要那麼臭！」結果連擲三次筊才過關，但實際品嘗後仍直呼受不了，「工作人員特地挑最小塊、最不臭的，還配泡菜，還是超難入口。」儘管如此，他對台灣美食情有獨鍾，滷肉飯、雞排、芝麻湯圓全數掃光，甚至一餐外加點餐，「台灣小吃太讚，每樣都想嚐！」他特別點名臭豆腐給他最深刻印象，「說不定習慣後就沒問題了」，還調侃想看團員佐藤大樹挑戰：「絕對超爆笑！」

八木勇征二度訪台。LDH 愛夢悅提供

這次見面會內容升級，他準備翻唱米津玄師、中島美嘉、玉置浩二等經典曲目，保證粉絲過癮。他也分享近期為新戲增重8公斤的幕後故事，「靠健身練到滿意，今天早上還花1.5小時鍛鍊，現在最愛自己的背部，那種一看就想抱的程度。」被問能否讓粉絲抱抱，他機智回：「先別急，下次第三度來台再說！」

在新劇中詮釋「最帥社長」的他，被問若來台創業想當什麼老闆，他笑稱開餐廳，「用台灣食材做日式料理，但我不擅廚藝，得找高手合作。」聊到團體夥伴，他直言最想聘請澤木、最不樂見木村慧人加入，「木村感覺會搞出一堆多餘事。」

年尾將近，他吐露一樁心願：去山邊或海邊的三溫暖徹底放鬆，「一直念著，卻總抽不出時間。」下次若能多留幾天，他盼能真正體驗台灣溫泉。至於中文，他現場秀出：「我喜歡滷肉飯、炸雞排、不喜歡臭豆腐。」回憶夜市蒸臭豆腐的畫面，他苦笑：「看起來更猛，下次⋯⋯鼓起勇氣再戰！」

八木勇征真心不愛臭豆腐。LDH 愛夢悅提供

最後，他對台灣粉絲深情告白：「第二次辦見面會，感覺跨越無數挑戰。機場聽到『歡迎回來』，超感動，也給我滿滿動力。希望下回能帶團體一起回來！」



