八校齊聚陽明書屋 草山環境教育聯盟凝共識

【記者卓羽榛臺北報導】結合陽明山自然資源與專業師培力量，推動體驗式環境教育，為北市校際合作打造永續典範，臺北市教師研習中心於陽明書屋舉辦「是我～一起啟動草山環境教育聯盟」工作坊，邀集士林區陽明山、平等、雙溪國小及北投區湖山、大屯、泉源實小、溪山實小、湖田實小等齊聚交流。透過講座、示範與分組討論，近 70 位教師共同凝聚成立「草山環境教育聯盟」的核心共識，並擘劃跨校合作方向，開啟在地永續教育的新模式。



本次聯盟以陽明山國家公園為核心教育場域，運用火山地形、森林生態與自然生物等獨特資源，協助教師將在地特色融入課程設計。教研中心表示，環境教育需要場域、人力與專業的整合支持，才能引導學生從「體驗」走向「理解」，再從「理解」付諸行動。



活動由荒野保護協會前理事長林耀國以「陽明山國家公園之魅」揭開序幕。他以破冰遊戲與自創《聽 陽明四季》串連自然觀察，帶領教師重新發現陽明山的魅力，激發與環境的情感連結。教師分享：「原來我們每天看見的陽明山，可以變成這麼多教學靈感」、「講師讓我們聽陽明山的聲音，蟲鳴鳥叫，很動人。」



陽明山國家公園蕭淑碧主任亦示範如何將「體驗活動」深化為課程，分享陽明山國家公園的志工、教學等資源及分送給參與8校影音資源、教材等，藉由小而具體的環境行動逐步累積環境素養，環境教育不是一次性活動，而是一連串可以被記住、被實踐的學習旅程。



現場並進行九組分組討論，引導教師就三大核心議題交換意見，包括：「為何要結盟」：釐清環境教育在場地、師資、設備等資源面的限制，並透過跨校協作補足需求；「要做什麼」：討論可設計的合作課程、教材共享及學生行動方案等；「怎麼做」：研擬聯盟運作模式、分工方式，並提出提升合作效率的具體策略。



在各組分享報告中，許多教師們表示，透過聯盟，他們得以更深入理解陽明山獨有的地景與生態系統，並期待將這些洞見轉化為生動的課室學習，擴大學校在永續議題上的影響力，也能提升課程品質，減少單校孤軍奮戰的壓力。



教研中心表示，草山環境教育聯盟的成立，將成為北市跨校合作推動永續教育的重要示範。未來將持續協助各校共享場域、共備教材與提供專業支持，陪伴教師帶領學生從生活中實踐永續行動，落實 SDGs 精神。