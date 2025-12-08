八歲女兒大秀音樂天分 羅文裕給肯定「錄音30分鐘就搞定」

金曲客家歌王羅文裕推出新歌〈Darling Kids〉，邀來八歲愛女「羅小鹿」合唱、拍MV。對於女兒表現，他給出90分高分，大讚女兒很有音樂天分，客語發音也很標準。只是女兒個性太害羞，不擅長在眾人面前表現自己，拍攝MV時還得清場，就連身為爸爸的他都得離場。

〈Darling Kids〉結合客語以及華語，一直以來致力推廣客語的羅文裕認為，學習母語音樂是很好的媒介，「我寫完歌後，會先讓孩子們聽Demo，發現他們會跟唱、聽一聽就開始洗腦，表示這個歌中了，有過孩子這一關，我再來一句句教發音，小鹿也會教弟弟，是很棒的過程。」該曲還成為國小的新校歌，打破過往制式校歌形式。

羅文裕分享和女兒的錄音過程，笑說小孩的耐心和專注力有限，「開心的時候請她來唱，30分鐘就唱完，客語發音也很標準，這首歌算是她正式錄音發表的歌，所以非常有意義。」曲中也有Rap元素，他向各方聽眾下戰帖，「在這首歌，如果能唱完這一段，應該是客語認證最高等級了吧，歡迎大家挑戰看看。」

即將告別2025年，身為三寶爸的羅文裕感恩表示，今年小兒子「量量」出生，家裡變得更熱鬧，工作也是豐收的一年，羅文裕希望等孩子再大一些，可以全家一起出遊享受天倫樂，「希望全家人明年調整到最佳狀態，一起出國玩，帶孩子看看世界。」

羅文裕和女兒拍MV。（圖／大賞門文化提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導