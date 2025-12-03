八炯再創造謠名場面！香港大火稱「只有一輛消防車」還剪片滅證 台粉專：讓港人見笑了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
香港大埔宏福苑日前發生五級大火，造成156人不幸罹難，令人感到痛心及惋惜，沒想到台灣網紅八炯竟在影片中聲稱「現場只有一台消防車」，被香港網友痛批散播假資訊。面對輿論燒到失控，八炯曬出受訪老婦人的片段試圖澄清，但隨即被粉專抓包「原影片疑似遭他偷偷剪輯」，讓整起事件越滾越大。
事件起因於八炯的一支影片，他提到災民向他表示「過了2、3個小時，只有1台消防車來」，引發香港民眾強烈不滿。大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳更點名八炯造謠，強調當天消防車在短時間內就到場支援，要求他立即道歉澄清，不要利用香港的火災來賺取流量。
面對砲火，八炯PO出宏福苑住戶受訪片段，強調自己只是「轉述災民說法」，並反嗆：「如果你們認為那位老婦人造謠，你們可以去告她，她人就在香港。」更喊話自己不是不道歉，而是「要老婦人先親口說她說錯了，我也會道歉。」
然而，臉書粉專「政客爽」卻指出，八炯在風波爆發後「悄悄剪掉了影片最後一段爭議片段」，而該段正是他明確說出「只有一台消防車來」的部分，直呼「略懂剪輯的人都能看得出來。」粉專痛批，這種操作根本是「大街造謠、小巷裝傻」，只想假裝沒事就不用負責。
大量網友也紛紛湧入留言痛斥八炯，「前陣子那些嘴巴撐香港的人去哪了？？這齒a丟臉丟到國外去了，不造謠唬爛會死喔！社會敗類」、「他就最愛幹這種事啊！偏偏很多無腦的會去相信⋯⋯」、「真xx垃圾一個。我很不想這樣說，但我期待報應發生在他身上」、「這下真的紅了....這位千萬別去香港，不然肯定會被教育怎麼做人。」
