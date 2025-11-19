八炯反通緝王滬寧宋濤、閩南狼去自首 國台辦開嗆：跳樑小丑惶恐驚懼

記者陳思妤／台北報導

八炯反懸賞20萬到100萬，通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤。（圖／翻攝自八炯Threads）

中國公安發出懸賞令，要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，不過八炯反擊，反懸賞通緝中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤。閩南狼則是跑到警察局「自首」，還要對中國官媒《央視》提告。對此，國台辦今（19）日開嗆，這兩個跳樑小丑的拙劣表演，更加暴露其色厲內荏、惶恐驚懼。

中國揚言對民進黨立委沈伯洋立案調查、全球通緝，福建省泉州市公安局13日又發出懸賞公告，要蒐集八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）的「犯罪線索」，開出人民幣5萬至25萬元（約新台幣20萬至100萬元）獎勵，不過八炯反擊，反懸賞20萬到100萬，通緝王滬寧及宋濤。閩南狼還直接跑到警察局「自首」打臉中國，還報案要對中國官媒《央視》、泉州公安局提告。

國台辦發言人朱鳳蓮今在例行記者會開嗆，這兩個跳樑小丑的拙劣表演，更加暴露其色厲內荏、惶恐驚懼，法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違反犯罪行為付出代價。她稱，大陸公安機關對溫子渝、陳柏源發布通告懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲獨呼聲的正義之舉。

朱鳳蓮還稱，相關措施的範圍十分明確，不針對、不涉及廣大台灣同胞。她還堅稱，兩岸同胞對相關措施的積極反響，反映出對台獨打手幫兇為非作歹惡行的深惡痛絕，民進黨當局對此威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜所謂言論自由的虛偽本質。

