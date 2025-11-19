八炯嘲諷「賞金太少 國台辦:跳梁小丑

圖/TVBS

大陸國台辦宣布擴大台胞證落地簽口岸至100個，同時聲稱已收到上萬封台獨舉報信。對於被大陸官方通緝的網紅八炯和閩南狼的回應行動，國台辦首次公開回應，稱兩人為「跳梁小丑」，強調將透過法律手段追究其責任。陸方學者提及可能透過國際刑警組織進行全球追緝，而陸委會則表示民主法治國家不會隨中國起舞。在兩岸官方關係緊張的背景下，大陸方面同時推動便利台灣民眾往來的新措施。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上對被通緝後的網紅八炯和閩南狼做出回應。朱鳳蓮表示，這兩個跳梁小丑的拙劣表演更加暴露了他們色厲內荏、惶恐驚懼，法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違法犯罪行為付出代價。在兩方態度上呈現明顯對立，一邊表示不怕被抓，另一邊則堅持要抓。陸方學者聲稱可以透過國際刑警組織對兩名網紅進行全球追緝，此舉引發國際議論。陸委會強調，民主法治國家都不會隨中國起舞，而國台辦則強調，相關行動不是心理戰。

朱鳳蓮進一步解釋所謂的紅色通緝令，強調運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益是世界各國通行做法。她希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索。即使陸委會公告民眾如果配合中共懸賞提供相關線索可能觸法，國台辦仍再次對台喊話，並聲稱「台獨」舉報專欄已經收到上萬封舉報信。

國台辦在19日例行記者會上強調，懲治行動是針對官方認定的「台獨」分子幫兇打手，不涉及廣大台灣民眾。同時也宣布對台交流的新政策。朱鳳蓮表示，大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，整個流程只需要30分鐘。從11月20日起，大陸56個航空口岸、27個水運口岸都可以辦理台胞證落地簽。在兩岸官方互動降至冰點的情況下，民間交流透過大陸新政能燃起多大火花，還有待時間驗證。

